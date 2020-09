Reykjavík sluit alle kroegen na 38 besmettingen in IJsland

Alle kroegen en nachtclubs in de IJslandse hoofdstad Reykjavík en omgeving moeten vier dagen dicht blijven. Dat heeft de minister voor Volksgezondheid Svandís Svavarsdóttir besloten op advies van epidemioloog Þórólfur Guðnason, meldt Iceland Monitor.

“Gedurende de laatste drie dagen zijn er 38 besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Dat is een substantiële toename in vergelijking met daarvoor”, schrijft Svavarsdóttir. Bijna alle besmettingen werden vastgesteld in Reykjavík.

Zeker een kwart van de besmettingen blijkt bovendien te herleiden naar een aantal kroegen en nachtclubs. Zo blijkt de The Irishman Pub in Reykjavík op 11 september een brandhaard te zijn geweest.

De minister van Volksgezondheid vreest dat mensen die de pub hebben bezocht, daarna weer anderen hebben geïnfecteerd. Mensen die vorige week vrijdag naar de Ierse pub zijn geweest, krijgen daarom het dringende advies om zich te laten testen.

IJsland wordt internationaal geprezen om de doortastende aanpak van de corona-epidemie. Het land voert al vanaf het begin van de epidemie verhoudingsgewijs veel tests uit, en zette rechercheurs in voor bron- en contactonderzoek. Binnen een maand was het virus daardoor onder controle. Tot nu toe zijn er tien mensen in het land aan Covid-19 overleden.

cc-foto: Michelle Maria