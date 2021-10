Rijke reizigers willen niet in de rij staan, kiezen voor vervuilende privéjets

Europese privéjet-aanbieders beleven gouden tijden nu covid-reisrestricties worden opgeheven en mensen weer op reis kunnen. Voor de rijken betekent dit echter dat ze de drukte op lijnvluchten in toenemende mate vermijden en kiezen voor een eigen vliegtuig. Vliegen per privéjet levert per passagier ongeveer twintig keer zoveel CO2-uitstoot op als eenzelfde afstand per commercieel toestel.

Voor twee van de grootste aanbieders, Flexjet en PrivateFly, is het najaar vooralsnog een uiterst lucratieve periode, waar die normaliter na de zomer instort. The Guardian meldt dat Flexjet in september zelfs een toename van 53 procent zag in het uitgevoerde vluchten ten opzichte van de maand ervoor. Topbestemmingen binnen Europa zijn Parijs, Zurich, München en Amsterdam. De reizen zowel zakelijk als privé.

Volgens een woordvoerder van Flexjet komt daar nog bij dat de Verenigde Staten onlangs de inreisregels voor reizigers uit de EU en het Verenigd Koninkrijk heeft versoepeld. Aan het begin van de coronapandemie zag de privéjet-industrie ook al een opleving. Toen maakten rijke personen in groten getale gebruik van de vluchten om de net ingestelde reisrestricties te omzeilen.