Rijke witte mannenclub stemt tegen het toelaten van vrouwelijke leden

The Australian Club is een zogeheten elite club in Sydney waar machthebbers en kapitaalkrachtigen zich graag vertonen. De conservatief-liberale ex-premiers Howard en Turnbull bijvoorbeeld zijn er lid van. De club die prat gaat op een mix van ‘moderniteit en tradities’ bevat een restaurant, slaapkamers, appartementen en fitness faciliteiten. Toegang is beperkt tot leden en hun genodigden. Vrouwen worden niet als lid toegelaten in de in 1838 opgerichte gelegenheid. Op doordeweekse dagen mogen ze na half vijf in de middag wel als gast binnenkomen, mits in gezelschap van een man. En dat blijft zo volgens de uitslag van een zojuist gehouden stemming.

Een voorstel om een einde te maken aan de discriminerende en seksistische praktijk is door de leden met grote meerderheid verworpen in een stemming met een recordopkomst. Van de 693 leden stemden er 62 procent tegen openstelling van het lidmaatschap voor vrouwen. Slechts 36 procent van de mannen was voor. Om de wijziging van het reglement door te voeren was een meerderheid van 75 procent nodig geweest want de conservatieve mannen weten wel hoe ze de vooruitgang buiten de deur moeten houden.

Aan de stemming ging een discussie vooraf waarin ook werd bekeken of er misschien niet-witte mannen toegelaten moeten worden. Voor de commentator van Sky News Australia reden om na te gaan of die etnische discriminatie wettelijk is toegestaan. Volgens een geraadpleegde deskundige, zie video boven, mag dat in Australië omdat het een privé-club betreft.

De stemming werd gehouden nadat bekend werd dat de club die zo’n 1,3 miljoen euro aan coronasteun ontving niet van plan is dat geld terug te betalen, ondanks een verdubbeling van de winst het afgelopen jaar.

cc-foto: Quinn Dombrowski