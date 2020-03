Rijken hebben hun eigen bescherming tegen corona: privé-eilanden

Terwijl een groot deel van de wereldbevolking z’n best doet om thuis te blijven en alleen voor het strikt noodzakelijke de deur uit te gaan en daarbij probeert zo veel mogelijk afstand van elkaar tet houden, zetten de superrijken van de wereld hun enorme vermogen niet in om het coronavirus te bestrijden, maar het te ontlopen, zo ver mogelijk van de bewoonde wereld vandaan.

Van privé-eilanden in de Stille Zuidzee of het Caribisch gebied, tot afgelegen kastelen en landhuizen op de Schotse Hooglanden of in de Amerikaanse Hamptons. Makelaars in luxe onroerend goed kunnen de vraag naar hun doorgaans toch niet heel makkelijk te slijten aanbod nauwelijks aan. Dat speelt al sinds de eerste besmettingsgolf in het Chinese Wuhan reden gaf te denken dat het weleens gigantisch mis kon gaan.

“De superrijken maken gebruik van hun opties om naar een veilige plek te vertrekken, ver weg van dichtbevolkte steden als New York,” laat Emil Hartoonian weten van het Californische exclusieve makelaarskantoor The Agency. Voor rijke New Yorkers bieden de dichtbijgelegen Hamptons een uitkomst. Nog voor in New York City de eerste officiële coronabesmetting werd geregistreerd, werden in de Hamptons de landhuizen die vaak als vakantiewoning worden gebruikt al semipermanent bewoond, inclusief nieuw opgetrokken muren en hekken om iedereen buiten te houden. De vaste bewoners van die vakantiebestemmingen zitten trouwens niet te wachten op de welgestelde coronavluchtelingen, uit vrees dat die ongemerkt de ziekte meenemen vanuit de grote stad. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Vermont waar de Amerikaanse superrijken graag hun skivakantie doorbrengen. Een van de eerste aangetroffen besmettingen, was bij een New Yorkse miljonair die naar zijn tweede huis in Vermont was vertrokken om het coronavirus te ontlopen.

I urge those who have homes at the Jersey Shore to NOT go to them at this time. The local infrastructure, especially the health care infrastructure, is not prepared for the influx of part-time residents. Please stay at your primary residences. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) March 21, 2020

Maar het populairst onder de coronavluchtelingen zijn de privé-eilanden in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Niet alleen rijke Amerikanen zakken af naar het zuiden, ook extreem gefortuneerde Aziaten kopen de afgelegen privé-eilanden op om zo het risico op besmetting met het coronavirus tot een absoluut minimum te beperken. Meest in trek zijn de eilanden voor de Panamese kust. De reden: dat land doet niet zo moeilijk als het gaat om het afgeven van de benodigde visa. Wie maar genoeg geld meeneemt, mag zich er zo lang hij wil vestigen.

Het kopen van land en afgelegen kastelen is niet de enige manier waarop de superrijken laten merken dat de beperkende maatregelen tegen het coronavirus hen nauwelijks deren. Al voor het grote publiek op de hoogte werd gebracht van het gevaar en de te nemen maatregelen, werden voor kapitalen aan aandelen verhandeld in bedrijven die mogelijk zouden lijden of juist floreren door de crisis. De vermogende elite met hooggeplaatste politieke vrienden in bijvoorbeeld de Verenigde Staten weet daar nog altijd aan coronatests te komen, terwijl de meeste Amerikanen niet eens weten of ze bij klachten überhaupt de benodigde zorg kunnen krijgen.

Ook het beschermende materiaal waar medisch personeel om staat te springen en dat nauwelijks nog voorhanden is, lijkt voor de juiste prijs nog prima voorradig. Zo ontvluchtte voormalig supermodel Naomi Campbell Los Angeles, gekleed in een volledig beschermend pak, inclusief een gezichtsmasker van het model 3M N95 waar in ziekenhuizen een gigantisch tekort aan is.

Wie extreem diepe zakken heeft, maar niet direct een eigen eiland wil bezitten, heeft overigens nog zat andere mogelijkheden om het virus te ontlopen. Die kan bijvoorbeeld doen wat de Australische multimiljonair Ian Malouf deed: namelijk zich per helikopter uit de voeten maken naar zijn ver uit de kust gelegen jacht om op open water de pandemie uit te zitten. Datzelfde deed de Amerikaanse zakenman David Geffen, wiens vermogen wordt geschat op zo’n 7,5 miljard dollar. Op Instagram plaatste hij een foto van de zonsondergang in het Caribisch gebied waar hij met zijn eigen jacht voor anker ligt. In het bijschrijft zei hij te hopen dat iedereen veilig blijft. Na een stortvloed aan reacties dat hij wel erg makkelijk praten heeft in zijn positie en vragen waarom hij met zijn vermogen niet probeert te helpen, ging zijn account op slot.

Er zijn overigens ook miljardairs die wel financieel bijdragen aan het bestrijden van de pandemie. Zo sloegen de oprichters van Facebook Mark Zuckerberg en Microsoft Bill Gates de handen ineen en doneerden vanuit hun beider stichtingen 125 miljoen dollar. Dat klinkt genereus, maar valt mee wanneer je het afzet tegen hun totale gezamenlijke vermogen: dan is het plots vergelijkbaar met iemand die 30.000 dollar bezit en voor het bestrijden van de coronapandemie 5 euro overheeft. Ook die gift oogst de nodige kritiek, maar hoewel het misschien karig is, Zuckerberg en Gates zijn vooralsnog niet gespot op een privé-eiland in de Cariben.

Bronnen: SCMP, SMH, The Guardian, NYP / cc-foto: Wikipedia