Rijksten obsceen rijker tijdens pandemie, armsten worden nog armer

De tien rijkste mensen ter wereld – allen man – hadden al een obsceen vermogen, maar zijn sinds de start van de pandemie nog vele malen rijker geworden. Zij harkten gezamenlijk per dag ruim 1,1 miljard euro bij elkaar. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van Oxfam Novib over economische ongelijkheid in de wereld. Terwijl de tien mannen onvoorstelbaar veel rijker werden, raakten vrouwen en meisjes juist 800 miljard dollar aan inkomsten kwijt.

Uit het rapport blijkt dat het inkomen van 99 procent van de wereldbevolking is afgenomen. Terwijl de rijken der aarde handig wisten te profiteren van de steunmaatregelen van overheden, belandden sinds het begin van de coronapandemie wereldwijd nog eens 163 miljoen mensen onder de armoedegrens. Als de huidige lijn doorzet, moeten in het jaar 2030 ruim 3,3 miljard mensen leven van nog geen 5 euro per dag.

De tien rijksten zijn Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnault (o.a. Louis Vuitton), Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle), Larry Page (Google), Sergey Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook), Steve Ballmer (ex-Microsoft) en Warren Buffet (investeerder). De grote uitschieter is Musk, die sinds maart 2020 zijn vermogen met maar liefst 1016 procent zag stijgen.

Oxfam stelt voor, vermoedelijk aan dovemansoren gericht, dat de rijken die buitensporig aan de pandemie verdiend hebben, een eenmalige winstbelasting betalen van 99 procent over het verdiende geld in die periode. Op die manier kunnen in één klap vaccinaties voor de hele wereld bekostigd worden, kunnen er maatregelen genomen worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, en kan er wereldwijd gezondheidszorg en sociale vangnetten worden ingesteld. Ook kunnen er maatregelen worden genomen tegen gendergerelateerd geweld in tachtig landen waar dit een groot probleem is. De miljardairs zelf hoeven niet wakker te liggen van de eenmalige belasting: zij blijven onderaan de streep nog altijd 8 miljard euro rijker dan ze voor de pandemie waren.

Danny Sriskandarajah, de Britse directeur van Oxfam laat weten:

De immense vermogensgroei van miljardairs in een tijd waarin de armoede toeneemt, legt de fundamentele tekortkomingen van onze economieën bloot. Zelfs tijdens een wereldwijde crisis slagen onze oneerlijke economische systemen erin om buitensporige meevallers te bieden aan de rijksten, maar slagen ze er niet in de armsten te beschermen. Het is een vermijdbare tragedie dat elke dag mensen sterven omdat ze essentiële zaken als voedsel en gezondheidszorg missen.

Ook zegt hij dat ‘de huidige generatie leiders kan beginnen deze fouten recht te zetten door progressieve belastingen op kapitaal en rijkdom in te voeren en die inkomsten in te zetten om levens te redden en in onze toekomst te investeren.’