Rijksuniversiteit Groningen stopt financiering Vindicat

Het omstreden Groningse studentencorps Vindicat kan dit studiejaar niet rekenen op financiële steun van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Volgens de accreditatiecommissie van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen heeft Vindicat te weinig gedaan om de cultuur te veranderen. “Het urgentiegevoel om overmatig alcoholgebruik binnen de vereniging aan te pakken lijkt nog te ontbreken”, stelt de commissie.

Ook hekelt de commissie de wijze waarop Vindicat omgaat met incidenten. De studentenvereniging kwam dit jaar veelvuldig in opspraak door het niet naleven van de coronamaatregelen. Vorige week kwam Vindicat nog in het nieuws omdat leden zonder mondkapjes feestvierden in een bus. Ook waren er recent verscheidene grote huisfeesten. Zo moest de politie een einde maken aan een feest met honderd mensen.

Het is bepaald niet voor het eerst dat het misgaat bij Vindicat. RTV Noord schrijft:

Na een reeks geweldsincidenten binnen de vereniging werd in 2016 afgesproken dat de cultuur binnen Vindicat moet veranderen. Het jaar erop werd de vereniging onder voorwaarden geaccrediteerd. Na een incident in de introductieperiode werd uitbetaling van de bestuursbeurzen echter opgeschort. Een jaar later werd vanwege een ander geweldsincident besloten de bestuursbeurzen definitief in te trekken voor dat jaar.

cc-foto: Marco Derksen