Rijkswaterstaat maakt enorme rekenfout bij dump kankerverwekkende stof

Door een rekenfout is Rijkswaterstaat er ten onrechte vanuit gegaan dat de stort van granuliet in natuurplas ‘Over de Maas’ geen gevaar zou opleveren voor vissen en ander waterleven. Dat bevestigen deskundigen na onderzoek van Zembla.

Volgens de experts kan er duizend keer meer acrylamide vrijkomen bij de stort dan blijkt uit de berekeningen van Rijkswaterstaat. Het giftige en kankerverwekkende acrylamide kan vrijkomen uit het chemische bindmiddel dat wordt gebruikt om granuliet, een afvalproduct van de asfaltindustrie, steekvast te maken.

Ondanks waarschuwingen drukten topambtenaren van Rijkswaterstaat de stort van 750.000 ton granuliet in ‘Over de Maas’ door. Oud-milieuofficier van Justitie Gustaaf Biezeveld maakt zich grote zorgen, verklaart hij tegenover Zembla. “Ik denk dat er maar één oplossing is: de plas afdammen van de Maas om te voorkomen dat het zich verder in het Nederlandse watersysteem gaat verspreiden.”

Lees meer bij Zembla en bekijk onderstaand gesprek in De Niews BV met Roelof Bosma, onderzoeksjournalist bij Zembla, en met Ans Mol, wethouder van de gemeente West Maas en Waal.