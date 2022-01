Rita Verdonk wil namens controversiële partij De Mos de Haagse raad in

Rita Verdonk sluit zich aan bij Hart voor Den Haag, de partij van de van corruptie verdachte Richard de Mos. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart staat ze op de tweede plaats.

In een verklaring stelt De Mos: “Met Rita Verdonk halen we een dijk van een politica in huis. Als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie was Verdonk ongekend populair en sprak ze de taal van de gewone man en vrouw in de straat.”

In oktober 2019 deed de Rijksrecherche invallen bij Richard de Mos en zijn toenmalige collega-wethouder Rachid Guernaoui van de Groep de Mos. Na de inval viel het Haagse college, dat tot dat moment kon rekenen op de steun van Groep de Mos.

De voormalige PVV’er De Mos en Guernaoui worden nog altijd verdacht. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen. De verwachting is dat hun zaak deze zomer zal dienen.

Verdonk zegt De Mos te bewonderen om zijn “tomeloze inzet” en “ijzeren discipline”. Ze aast op een nieuwe politieke functie. “Ik woon nu 2,5 jaar in Den Haag en heb momenteel niks om handen. Ik zou voor Hart voor Den haag graag nog iets bestuurlijk willen doen, zoals wethouder of gemeenteraadslid.”

Eerder was Verdonk, na een gedwongen vertrek uit de VVD, weinig succesvol met haar eigen partij Trots op Nederland. In 2010 haalde ze onvoldoende stemmen voor een Kamerzetel. Trots op Nederland wordt nu nog vooral herinnerd door een spotje waarin mensen watertrappelen om te laten zien dat het later hen aan de lippen staat.