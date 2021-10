Rituals betreurt ophef over maanaanbiddende antivaxx-zusjes

Cosmeticaketen Rituals heeft een verklaring uitgegeven, nadat ze zich de afgelopen dagen de woede van veel sociale mediagebruikers op de hals hadden gehaald. Rituals is voor een nieuwe productlijn in zee gegaan met de zweverige antivaxx-zusjes Lieke en Jetteke van Lexmond. Het bedrijf zegt nu de ontstane ophef te betreuren.

Wij betreuren de ophef die is ontstaan over onze samenwerking met de zussen van Lexmond op Twitter. Onze samenwerking heeft enkel betrekking op het aanbieden van de Moon Calendar, een product dat al jaren met succes in Nederland verkocht wordt. Wij benadrukken hier graag met klem dat wij ons vanaf het begin volledig aansluiten bij het vaccinatiebeleid van de overheid.

Het gaat om de maankalender van de zussen die sinds kort te koop is bij Rituals. De gezusters Van Lexmond geloven heilig in de kracht van de planeten en de maan op het menselijk lichaam. ‘De maan heeft veel invloed op het water. Onze lichamen bestaan voor minstens 55 procent uit water. De maan heeft daarom ook grote invloed op ons.’ Begin dit jaar toonden de zussen zich ook volledig onverrast door de bestorming van het Amerikaanse Capitool door extremistische Trump-aanhangers. Dat had volgens het duo immers te maken met de ‘toch echt wel pittige transitie’ van de planeet Mars naar het sterrenbeeld stier.

De Van Lexmonds hebben zich ook aangesloten bij de complotdenkers van “Moederhart”, een stichting die zich tegen de coronamaatregelen en het vaccinatiebeleid heeft gekeerd. Naar eigen zeggen om de kinderen te beschermen.

Oh @Rituals ik hou van jullie maar dit valt me een beetje tegen. Waarom geven jullie de Lexmond zusjes een podium met dit soort onzin? pic.twitter.com/vd91yVEtF9 — Victor Hopman (vic23) 🪴 (@victorhopman) October 4, 2021

Dat @Rituals zich inlaat met pseudowetenschap is nog daarnaartoe (en past op zich wel bij het zweverige van het merk). Maar de associatie met de Lexmond-zusters is domweg stuitend gezien de uitspraken die ze in het verleden hebben gedaan. Hier drie voorbeelden #rituals pic.twitter.com/eIDru6m8co — Marcel van Driel – kinderboekenschrijver (@marcelvandriel) October 5, 2021

Jammer dat je dit zo ziet Lotte, maar uiteraard ben je vrij om je eigen mening te vormen. Wij staan achter de Moon-Sisters voor hun grote liefde voor de kracht van de maan. Want de maan toont ons met haar eeuwige cyclus dat elk begin en einde met elkaar verbonden zijn. 🌙 — Rituals Cosmetics (@Rituals) October 4, 2021