RIVM: afspreken met seksbuddy mag weer

Het RIVM heeft de adviezen voor seks tijdens de coronacrisis aangepast. Verklaarde een RIVM-woordvoerder eerder nog dat je altijd anderhalve meter afstand moest houden als je op bezoek ging bij iemand, nu stelt het instituut dat het “logisch” is “dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben”. In het aangepaste advies staat:

Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet. Spreek bijvoorbeeld met eenzelfde persoon af om lichamelijk of seksueel contact te hebben (bijvoorbeeld een knuffelmaatje of ‘seksbuddy’), mits u klachtenvrij bent. Maak met deze persoon ook goede afspraken hoeveel andere mensen u beiden ziet. Hoe meer mensen u ziet, hoe groter de kans op (het verspreiden van) het coronavirus.

Op het eerdere advies van het RIVM kwam kritiek, onder meer van de in seksualiteit gespecialiseerde publicist Linda Duits. In een opinieartikel in Het Parool pleitte ze voor soepelere regels voor alleenstaanden. “Nabijheid en lichamelijk contact zijn geen luxe, het zijn elementaire behoeften. Een celibaat alleen voor singles en latters is onmenselijk en moet dus worden opgeheven.”

cc-foto: Sasin Tipchai