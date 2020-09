RIVM-baas: Nieuwe maatregelen nodig als aantal besmettingen toeneemt

Als het aantal nieuwe coronabesmettingen zo hard blijft stijgen, met name in en rond de grote steden, zijn nieuwe maatregelen nodig. Daarvoor waarschuwt RIVM-directeur Jaap van Dissel in het AD. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een avondklok voor studentenverenigingen en horeca of een verplichte beperking van het aantal sociale contacten.

Bij de huidige coronagolf zijn er opvallend veel besmettingen in de leeftijdsgroep onder de 40 jaar, vooral onder jongeren. Dat heeft er volgens Van Dissel mee te maken dat die groep de coronamaatregelen – voldoende hygiëne, afstand houden en thuisblijven bij klachten – niet voldoende naleeft. Van Dissel: ‘Uit ons gedragsonderzoek blijkt dat negen op de tien mensen met klachten nog naar buiten gaan. Dat is gewoon riskant.’

Van Dissel denkt dat dit najaar de virusbestrijding lastiger wordt dan bij de eerste golf in maart en april. Dat heeft te maken met ‘coronamoeheid’ en daarnaast verdeeldheid onder de bevolking over de ernst van het coronavirus en de aanpak ervan. De RIVM-baas ziet ondanks de snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen, geen heil in een landelijke lockdown: ‘Waarom zou Drenthe moeten meedoen met een maatregel die nodig is in de Randstad?’