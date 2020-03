RIVM: Groei coronabesmettingen afgenomen

De groei van het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt af. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM woensdagochtend laten weten tijdens een briefing voor de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel is er sprake van “een positieve trend” als gevolg van de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen.

Van Dissel zei dat de besmettingsgraad van het coronavirus in Nederland, dus het aantal personen dat een zieke aansteekt, onder of op de één ligt. Wel maakte hij direct duidelijk dat het hier om een schatting gaat. Omdat er nog steeds nauwelijks getest wordt op besmettingen met het coronavirus, is er onvoldoende data beschikbaar. Het kan dus zijn dat de afvlakking van het aantal besmettingen op papier wordt veroorzaakt “doordat niet alle gehospitaliseerde patiënten getest worden”.

Voorheen was het zo dat elke persoon besmet met het coronavirus, dat virus aan ten minste twee anderen overdroeg. Dat is nu dus volgens het RIVM niet langer het geval. Gunstig, zei Van Dissel, want daarmee is het gevaar dat de intensive care het aantal ernstige zieke patiënten niet aankan, geweken. Hij waarschuwde er wel voor dat wanneer mensen geen afstand van elkaar blijven houden, bijvoorbeeld door massaal naar het strand of park te gaan, deze verbetering direct weer ongedaan maakt.

Bron: NOS / Beeld: grafiek zoals getoond tijdens Kamerbriefing