RIVM: huisgenoten en nauwe contacten in quarantaine; roep om 1G-beleid in Duitsland

In verband met het snel oprukken van de omikron-variant scherpt het RIVM de adviesmaatregelen aan voor mensen die langer dan een kwartier in de buurt – op minder dan 1,5 meter – zijn geweest van een besmet persoon of bij hen in huis wonen. Zij moeten tien dagen in quarantaine en mogen hun huis niet verlaten. De besmette persoon zelf moet in isolatie en moet zo min mogelijk contact hebben met anderen. Het regels gelden voor iedereen, ongeacht of er sprake is van vaccinatie of genezing en ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Na vijf dagen mogen huisgenoten en contacten zich laten testen door de GGD. Als vastgesteld wordt dat er geen sprake is van besmetting wordt de quarantaine opgeheven. Maar de personen mogen zich dan niet in grote groepen begeven of in contact treden met kwetsbare personen.

De NOS meldt:

De aangepaste richtlijn, die onder meer wordt gebruikt door de GGD bij het bron- en contactonderzoek, volgt na een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Volgens het OMT lijken vaccinatie en doorgemaakte infectie vooralsnog weinig bescherming te geven tegen de omikronvariant, daarom wordt het advies voor iedereen gelijkgetrokken. Voor zogeheten “overige niet nauwe contacten” geldt geen quarantaine-advies. Zij krijgen op termijn wel het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen en na vijf dagen opnieuw. Dat testadvies gaat nu nog niet in vanwege een dreigend tekort aan testcapaciteit en een hogere prioriteit van het testen van huisgenoten en nauwe contacten.

Er gelden zoals gebruikelijk een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor medisch personeel dat de voorzorgsmaatregelen hanteert. En voor de bemanningen van vliegtuigen op internationale routes. Zij mogen na vijf dagen uit quarantaine, mits ze zich voldoende beschermen.

Informatie van de rijskoverheid over quarantaine en isolatie vind je hier.

De omikron-variant zorgt voor steeds meer problemen. Zo worden in de VS en andere landen duizenden vluchten geschrapt omdat medewerkers van luchtvaartmaatschappijen op grote schaal besmet raken.

HLN schrijft:

De bedrijven zien soms geen andere mogelijkheid dan vluchten annuleren. Er zouden donderdag ook al zo’n 2.000 vluchten zijn geschrapt. (…) De problemen beperken zich niet tot de Verenigde Staten. In Australië moesten tientallen vluchten worden geschrapt op vliegvelden van grote steden als Sydney en Melbourne. Daar zouden veel bemanningsleden noodgedwongen in zelfisolatie zitten omdat ze nauw contact hebben gehad met besmette mensen.

In Duitsland wordt geopperd tot een geheel nieuw beleid over te gaan: 1G. De G staat dan voor geboosterd. Alleen wie een boostervaccin heeft ontvangen is dan vrij om winkels, musea en sportfaciliteiten te bezoeken. De rest moet daar wegblijven omdat ze een te groot besmettingsgevaar vormen, meldt De Morgen:

Als de contactbeperkingen “niet werken zoals verhoopt, moet je kijken of je geen 1G moet invoeren – en de G staat dan geboosterd”, zegt Christian Drosten, directeur van het Instituut voor Virologie van het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij redeneert dat degenen die recent een booster hebben gekregen, waarschijnlijk minder bijdragen aan de verspreiding van het virus en ook beter beschermd zijn tegen ziekte. “Bij de deltavariant was 2G of 3G misschien voldoende, maar nu herschrijft omikron de regels”, verklaart de viroloog.

cc-foto: Nenad Stojkovic