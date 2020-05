RIVM onderzoekt verband veehouderij en zware coronaklachten

Sterke vermoedens dat luchtvervuiling de gevolgen van Covid-19 verergert zijn er al langer. In gebieden waar meer fijnstof is, hebben mensen een grotere kans om aan de ziekte te overlijden, ontdekten Harvard-onderzoekers. Een verklaring daarvoor is dat de longen van mensen in regio’s met meer luchtvervuiling al zijn aangetast. Nu heeft minister Carola Schouten (Landbouw) het RIVM opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de invloed van de veehouderij op coronaklachten, meldt het AD.

Volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde in Maastricht, is een verband tussen de veestapel en het aantal coronaslachtoffers mogelijk. ,,De concentraties fijnstof, stikstof en ammoniak, zijn precies in gebieden met veel besmettingen het hoogst. Dat zijn ook exact de gebieden waar het meeste vee zit. Op basis daarvan kun je niet meteen zeggen dat er een causaal verband is. Maar als je ziet dat luchtvervuiling en veel besmettingen wereldwijd in meer gebieden samengaan, wordt zo’n verband wel waarschijnlijker. Er is in elk geval alle reden om dit te onderzoeken.”

In Nederland heeft de corona-epidemie tot nu toe het hardste toegeslagen in oostelijk Noord-Brabant. Dat is ook de regio met de meeste intensieve veehouderij van Nederland. Ignas van Bebber, oncologisch chirurg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, verklaart tegenover dagblad Trouw: