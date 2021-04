RIVM raakt zicht kwijt op vaccinatiecampagne

Er is onvoldoende zicht op wie er in Nederland gevaccineerd is. Ook wordt slecht bijgehouden hoeveel positieve coronatests er zijn na vaccinatie. Dat bemoeilijkt de monitoring, evaluatie en bijsturing van het vaccinatieprogramma. Dat is de conclusie van het Outbreak Management Team (OMT) dat zich zorgen maakt om deze situatie.

Om de voortgang en de effectiviteit van de vaccinatiecampagne te meten, maakt het OMT gebruik van vaccinatieregistratiesysteem CIMS. Daarin wordt bijgehouden wie welk vaccin heeft gekregen. Degene die het vaccin verstrekt – GGD’s, huisartsen en ziekenhuizen – kan in CIMS door middel van een hokje aanvinken deze informatie delen met het RIVM. Dat gebeurt nu slechts in 70 procent van alle gevallen. Van die 70 procent is het overgrote deel, namelijk 90 procent, afkomstig van de GGD’s en ziekenhuizen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat aan de NOS weten dat veel gevaccineerden niet willen dat hun gegevens met het RIVM worden gedeeld en dus alleen in het huisartsensysteem bekend zijn. Daarnaast speelt ‘de nieuwigheid van het systeem’ een rol. Huisartsen zijn vooral bezig met de opkomst, niet met het registreren in een extern systeem van het RIVM. Automatisch gegevens doorgeven kan niet, dat zou in strijd zijn met privacywetgeving en dus blijven veel gegevens die misschien wel doorgegeven mogen worden, maar waar geen tijd voor is, liggen.

Inmiddels is het RIVM daarom zelf maar instellingen aan het bellen om alsnog gegevens binnen te krijgen. Daarnaast worden huisartsen en zorginstellingen opgeroepen alsnog de gegevens door te geven. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw systeem waarin data geanonimiseerd kan worden vermeld. Er staat dan alleen dat er een prik is gegeven, maar niet aan wie en met welk vaccin.

