RIVM roept op het centrum van Rotterdam te mijden

Rotterdam is momenteel in Nederland de hevigste brandhaard van het coronavirus. Daarom verklaart Susan van den Hof, epidemioloog van het RIVM, tegenover RTL Nieuws: ‘Ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is’. Het aantal besmettingen staat met cijfers van de afgelopen twee weken bovenaan de lijst en telt 122 besmettingen per 100.000 inwoners, het dubbele van Amsterdam. Studenten en families zijn de belangrijkste besmettingsbronnen.

In een toelichting zet Van den Hof tegen het AD:

“Dit is geen negatief reisadvies. Wij geven als RIVM geen reisadviezen voor Nederland. Ik bedoelde dat je drukke plekken moet vermijden, zoals het centrum van Rotterdam. Datzelfde geldt ook voor andere centra van steden waar je geen afstand kunt houden, of het nu Amsterdam of Utrecht. Denk goed na over waar je heen gaat.”

Volgens Van den Hoof is er nog geen sprake van een tweede golf en kan het tij nu nog gekeerd worden. Vanaf woensdag geldt in het centrum van Rotterdam een mondkapjesplicht in een poging het virus te beteugelen.

Tegenstanders van de plicht verwijst burgemeester door naar de landelijke overheid, zegt hij tegen Rijnmond. Hij zegt toestemming te hebben van het kabinet voor de maatregel. “Ik ga er van uit dat ze de grondwettelijke aspecten hebben onderzocht.”

