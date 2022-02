RIVM voorspelde pandemie perfect, maar deelde die info niet

Al in februari 2020 voorspelde het RIVM dat de corona-epidemie in Nederland tot tienduizenden doden zou kunnen leiden. Maar het instituut deelde die informatie niet met de buitenwereld. Integendeel, in publieke optredens bleven RIVM-vertegenwoordigers het coronagevaar bagatelliseren. Dat valt op te maken uit interne stukken die de NOS en andere media met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) boven tafel hebben weten te krijgen.

Op 13 februari 2020 beschreef het RIVM al een “worst case scenario”, waarbij er zes keer zoveel doden zouden vallen als in een zwaar griepseizoen. Een dag later liet het RIVM ook minister Bruno Bruins weten rekening te houden met tienduizenden doden. Op dezelfde dag plaatste het instituut onderstaande video op Twitter, vergezeld van de tekst dat “we ons geen zorgen hoeven te maken over het COVID-19”.

Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, legt uit waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over het COVID-19. Wil je de hele video zien? Kijk dan op: https://t.co/sJVgtLycRs #nieuw #coronavirus #ncov #covid #virus pic.twitter.com/FWZelellNq — RIVM (@rivm) February 14, 2020

Op 25 februari waarschuwde een RIVM-medewerker dat het contact tussen mensen misschien wel maanden moest worden beperkt: een lockdown dus. Maar ondertussen liet Jaap van Dissel in publieke optredens niets doorschemeren over de dramatische scenario’s die intern rondgingen.

Uit de Wob-stukken blijkt dat het RIVM op dat moment al met heel andere zaken bezig is. Zo staat in scenario’s die op 24 februari via een Google spreadsheet-link worden gedeeld met OMT-leden, dat er al rekening wordt gehouden met een overbelast zorgstelsel. Ook wordt er gesignaleerd dat er in de containmentfase een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondneusmaskers) kan zijn.

In een live programma deed Bruno Bruins er op 27 februari ook nog alles aan om de gevaren te bagatelliseren: terwijl zijn Duitse collega al sprak van een corona-epidemie vond de VVD-bewindsman dat te vroeg. Tijdens de uitzending kwam het nieuws van de eerste vastgestelde besmetting naar buiten.