RIVM waarschuwt: besmettingsgevaar corona neemt toe

Terwijl het kabinet de maatregelen om het virus in te dammen enigszins heeft versoepeld en in de samenleving de roep om loslaten van de strenge regels steeds sterker wordt, is het coronavirus in alle stilte bezig aan een nieuwe opmars. Het reproductiegetal R waarmee het RIVM berekent hoe besmettelijk het virus is, is per 12 februari gestegen naar 1,14. Een week eerder was dat nog 0,99. Dat was het kleinst mogelijke marge om het virus te verdringen. Bij een R van 1 springt het virus van een besmette persoon succesvol over naar 1 andere persoon en blijft het aantal besmettingen gelijk. Bij 1,14 besmetten 100 personen gemiddeld 114 anderen. Concreet betekent het dat het huidige geschatte aantal van 100.000 besmettingen bij een R van 1,14 in vijf weken tijd kan verdubbelen tot 200.000.

Die cijfers zijn voorzichtig omdat de besmettingen met de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het virus toenemen. Deze varianten hebben naar schatting een R van respectievelijk 1,26 en 1,37. Bij dat laatste getal zou het aantal besmettingen in vijf weken tijd stijgen tot een half miljoen. Het RIVM wijst er op dat de Zuid-Afrikaanse variant nog weinig voorkomt in Nederland en het echte R getal daarom onzeker is.

Het RIVM registreerde de voorbije week 31.984 positieve testen, tegenover 29.977 een eerder. Dat is een stijging van 7 procent. Alleen onder 70-plussers nam het aantal vastgestelde besmettingen af omdat deze groep gevaccineerd wordt.

De NOS bericht dat het RIVM een folder over de effecten van vaccinatie gaat aanpassen. In de huidige versie wordt niet goed duidelijk gemaakt dat gevaccineerden niet direct volledig beschermd zijn tegen het virus. In de praktijk duurt het twee weken voordat het lichaam die bescherming heeft opgebouwd.

De eerste prik van een vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca zet het afweersysteem aan. Na twee weken merk je hier iets van, maar het duurt een tot twee weken na de tweede prik voordat de maximale bescherming wordt bereikt. Bij het Janssen-vaccin – dat overigens nog niet is goedgekeurd en maar één prik heeft – wordt de maximale bescherming bereikt na 28 dagen. Dat betekent dus dat je niet alleen tússen de prikken niet optimaal beschermd tegen corona bent, maar ook de weken erna. “Voor mensen in mijn vakgebied is dit gesneden koek, maar voor de rest van Nederland niet”, zegt immunoloog Van Egmond. “Ik begrijp wel een beetje dat bijvoorbeeld grootouders hun kleinkinderen na al die tijd weer willen knuffelen. Maar denk nou niet dat je direct na die prik beschermd bent. Daarom is het zo belangrijk dat men weet wanneer die bescherming optimaal is.”

De folder van het RIVM die gevaccineerden meekrijgen maakte tot nu toe geen melding van die risicovolle periode. Meerdere deskundigen uitten tegenover de NOS kritiek op de gebrekkige voorlichting door het RIVM.

