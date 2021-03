RIVM: Weer meer covid-besmettingen, grootste toename bij kinderen

Het aantal coronabesmettingen loopt op. Afgelopen week meldde het RIVM 39.500 nieuwe besmettingen. Een toename van 24 procent ten opzichte van de week ervoor. De stijging is terug te zien in alle leeftijdsgroepen, maar is het grootst bij de allerkleinsten: in de categorie 0- tot 12-jarigen zijn coronabesmettingen met 35 procent toegenomen.

Bij het totale aantal positieve covid-tests, zit wel een kanttekening. Namelijk dat er ook meer wordt getest. Wanneer er wordt gekeken naar het percentage positieve uitslagen, dan is daar wel een daling te zien, zij het licht. Die ging namelijk van 8 naar 7,7 procent. Desondanks spreekt het RIVM van een ‘zorgelijke’ situatie. Behalve een stijging van het aantal besmette kinderen – zij worden sinds de heropening van de basisscholen vaker getest – zijn jongeren tussen de 18 en 24 jaar het vaakst positief.

Dinsdag maakte het RIVM ook het nieuwe reproductiegetal bekend. Die R-waarde staat nu op 1,06, wat inhoudt dat 100 mensen op hun beurt weer 106 mensen besmetten. Oftewel, de verspreiding van het virus neemt nog altijd toe. Afgelopen week zijn ook meer mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronaklachten dan de week ervoor, namelijk 1234 ten opzichte van 1214. Het aantal opnames op de intensive care nam wel licht af.

