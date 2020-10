Rob Jetten besmet met coronavirus: ‘Ontzettend balen’

Rob Jetten is bemet met sars-cov-2. Dat meldt de D66-fractieleider in een video die hij op Twitter heeft geplaatst. Jetten verbleef vorige week langer dan een kwartier in de nabijheid van iemand die het coronavirus onder de leden had.

Ik ben positief getest op corona. Ontzettend balen! Uiteraard blijf ik de komende dagen thuis in quarantaine. Gelukkig heb ik alleen milde klachten. Ik voel me verder fit en werk dus gewoon door. pic.twitter.com/uTBjwKKPgl — Rob Jetten (@RobJetten) October 27, 2020

“Toen ik daar door die persoon en ook door een melding via de corona-app over werd geïnformeerd, ben ik natuurlijk meteen in quarantaine gegaan. Omdat ik het afgelopen weekend ook licht klachten ontwikkelde, heb ik me bij de GGD laten testen.”

Jetten heeft lichte klachten, en noemt de besmetting ‘ontzettend balen’. Hij roept de kijkers op om zich de komende weken weer goed aan de coronaregels te houden.

Via Twitter wensen veel mensen, onder wie PvdA-leider Lodewijk Asscher, de D66’er beterschap. Sabine Scharwachter adviseert Jetten om niet door te werken. “Ik had ook milde klachten en 2 maanden later nog steeds af en toe last van. Omdat het virus je organen (longen, hart) aantast zonder dat je het door hebt.”

Maandag moest minister Arie Slob al weg uit het Mediadebat, omdat tijdens het Kamerdebat bleek dat de bewindsman vorige week langer dan een kwartier in de buurt was geweest van een medewerker die Covid-19 heeft.