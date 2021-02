Rob Jetten stemt bij Kamerverkiezingen niet op Sigrid Kaag

Een opmerkelijke bekentenis van Rob Jetten bij het verkiezingsdebat van WNL Op Zondag: de nummer 2 van D66 zei daar niet op zijn partijleider Sigrid Kaag te zullen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen komende maand. In plaats daarvan gaat zijn stem naar een kandidaat “die heel creatief campagne heeft gevoerd”, volgens Jetten een aanmoediging voor de overige kandidaat-Kamerleden om nog een tandje bij te zetten in de campagne.

Presentator Rick Nieman trok daarop de vergelijking met Ruud Lubbers van stal. De oud-premier liet in aanloop naar de verkiezingen van 1994 weten niet op toenmalig partijleider Elco Brinkman te zullen stemmen, waarmee hij het CDA in een leiderschapscrisis stortte. Een vergelijking die volgens Jetten zelf niet opgaat, omdat volgens hem Kaag op eigen kracht wel in staat is voldoende stemmen binnen te halen.

Kaag werd in september vorig jaar door D66-leden gekozen tot nieuwe partijleider. In juni had fractievoorzitter Jetten al laten weten zich niet verkiesbaar te stellen en zich volledig te scharen achter de kandidatuur van Kaag.

Video niet te zien? Klik hier.