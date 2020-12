Rob Jetten wil dat horeca weer open gaat

“We moeten niet langer vasthouden aan de alles-of-niets-strategie. Het kan en moet slimmer,” verklaart Rob Jetten in het AD. De fractievoorzitter van D66 wil dat er begonnen wordt met het heropenen van de horeca.

Slimmer betekent in Jettens optiek dat sommige horecazaken de ruimte moeten krijgen om te experimenteren met opening onder strikte voorwaarden. Mensen moeten vooraf reserveren, worden naar hun tafel begeleid in een goed geventileerde ruimte en worden vooraf of achteraf allemaal getest op corona. In de teststraten is immers nu sprake van overcapaciteit. Jetten: ,,De gedachten over deze proeftuinen stammen al uit dit najaar, maar er is te weinig mee gedaan. Terwijl zelfs het RIVM en het OMT zeggen dat we ermee kunnen beginnen. Toch gebeurt dat niet. Dat frustreert me.”

Dinsdag maakt het kabinet bekend welke maatregelen er versoepeld gaan worden. Horeca-ondernemers slaan de noodkreet dat het water hen aan de lippen staat. Er gaat een oproep rond om de etablissementen op 17 januari te heropenen, ongeacht of dat is toegestaan.

Jetten hekelt in het AD ook de communicatie van het kabinet dat steeds suggereert dat er mogelijk versoepelingen komen terwijl die in de praktijk uitblijven. “We moeten geen beloftes wekken die we niet waar kunnen maken.”

De fractievoorzitter bekritiseert ook de argumentatie van het kabinet. Zo is de horeca gesloten om te voorkomen dat mensen zich massaal verplaatsen. Tegelijkertijd mogen de winkels die ook een enorme verplaatsing op gang brengen wel open blijven. Hij stelt ook dat er te weinig aandacht is voor de enorme offers die de horeca-sector brengt. Volgens de ondernemersvereniging Koninklijke Horeca Nederland hebben bedrijven 3 tot 5 miljard gespendeerd om overeind te blijven. Jetten oppert dat de bedrijven een herstartpremie krijgen als de maatregelen worden opgeheven. Er moeten immers weer nieuwe voorraden worden aangelegd. Hij wijst ook op de belangrijke rol van de horeca voor het welzijn van de bevolking en zegt dat met de mogelijkheid tot ontspanning in – gedeeltelijk – geopende uitgaansgelegenheden het ook makkelijker wordt de maatregelen na te blijven leven.

In 50 steden hebben horecabedrijven zich aangesloten bij de oproep om op 17 januari hoe dan ook de deuren te openen. NH Nieuws tekent de wanhoop in de sector op: