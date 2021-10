Rode Kruis bood hulp aan in Afghanistan, ministerie negeerde dat

Het Rode Kruis bood het ministerie van Buitenlandse Zaken eind augustus hulp aan bij de compleet in de soep gelopen evacuatie in Afghanistan. Tevergeefs, want het ministerie heeft tot op de dag van vandaag niets met dat aanbod gedaan. Dat meldt de Volkskrant. De hulp bestond zou onder meer bestaan uit het opzetten van hulplijnen en het bieden van psychosociale hulp aan achterblijvers.

Volgens Buitenlandse Zaken, dat eerst geleid werd door Stef Blok (VVD), vervolgens Sigrid Kaag (D66) en nu door Ben Knapen (CDA), was het niet nodig op het aanbod van het Rode Kruis in te gaan, omdat het ministerie over ‘eigen mensen’ beschikt voor psychosociale hulp. Daarnaast zegt een woordvoerder dat er samen met het ministerie van Defensie ‘minimaal wekelijks, maar vaak frequenter’ contact is met achterblijvers die in aanmerking komen voor hulp om naar Nederland te komen. Van hulp accepteren van het Rode Kruis is “nooit sprake geweest”, aldus Buitenlandse Zaken.

Oud-voorzitter van de militaire vakbond AFPM Anne-Marie Snels noemt het niet aannemen van het aanbod tegenover de Volkskrant „schandelijk en heel onverstandig”. Ook zegt ze dat de claim van Buitenlandse Zaken dat er minimaal wekelijks contact is met de mensen die op een evacuatielijst stonden, ‘niet met de ervaringen van veel achterblijvers’ strookt. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP hebben om opheldering gevraagd. ‘Ondanks de pittige debatten lijkt het kabinet het leven maar niet te beteren,’ zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri.

Nadat de luchtbrug voor evacuees halsoverkop gesloten werd, bleek dat in het door de Taliban overlopen Afghanistan nog veel mensen waren achtergebleven die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Onder meer omdat Nederland in tegenstelling tot andere Europese landen, pas op het allerlaatste moment in actie kwam. Hoeveel mensen er zijn achtergebleven is tot op de dag van vandaag onduidelijk, omdat de bewindslieden ondanks herhaalde Kamervragen weigeren openheid van zaken te geven. Een speciaal mailadres voor achterblijvers werd vorige maand pardoes gesloten.

Afgelopen weekend beweerde demissionair minister van Defensie Ankie Broekers-Knol (VVD) dat het juist goed is dat er mensen achterbleven omdat op die manier een ‘braindrain’ van het land wordt voorkomen. Daarnaast herhaalde ze de volstrekt ongefundeerde bewering dat er ‘mogelijk 100.000 Afghanen’ naar Nederland willen komen. Na flinke ophef daarover, slikte Broekers-Knol haar woorden weer in.