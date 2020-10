Roekeloze kerk in Staphorst houdt diensten met 600 man en zang

Terwijl Amsterdamse moskeeën de komende drie weken hun deuren sluiten om coronabesmettingen te voorkomen, gaan de diensten in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst met 600 kerkgangers per keer gewoon door. En hoewel er verscheidene grote uitbraken zijn geweest bij koren en in kerken waar werd gezongen, mag er ook gewoon gezongen worden. Volgens de Hersteld Hervormde Kerk maakt zang een wezenlijk onderdeel uit van de dienst.

“Wij doen niks wat niet mag”, verklaart Albert Bouwman van de kerk tegenover RTV Oost. “We hebben een team van mensen ingeschakeld dat erop let dat iedereen afstand houdt. Er zijn looproutes, mensen moeten de handen ontsmetten, banken tussen de mensen worden leeg gehouden, jassen mogen niet aan de kapstok en de mensen worden gericht uitgenodigd.”

De christelijke regeringspartijen CDA en ChristenUnie hebben weinig begrip voor het roekeloze beleid van de Hersteld Hervormde Kerk. “De vrijheid die kerken hebben vanwege de vrijheid van godsdienst vraagt van kerken om daar ook verantwoordelijk mee om te gaan. Dat betekent: niet de maximale grenzen opzoeken van wat mág, maar uitgaan van dat wat verstandig is”, verklaart een woordvoerder van de ChristenUnie tegenover de NOS. Op sociale media is menigeen verbijsterd.

100den kerken in Nederland zijn voorzichtig, nemen hun verantwoording serieus en verkleinen hun bezoekersaantallen bewust, om besmettingen te vermijden en ook om reputatieschade te voorkomen.

Alleen eentje in #Staphorst verkloot het weer voor de rest. Bedankt, jongens! — Axel Wicke (@elziax) October 3, 2020

In een kerk mogen 600 mensen zónder mondkapje #staphorst voetbalstadions NUL mensen. Hoe is dit mogelijk @MinPres wat is het toch meten met twee maten!!

Zullen we van de poppodia, theaters, bioscopen ook maar kerken maken!!! — greet van rijn (@greetvanrijn) October 3, 2020