Roemeense uitzendkracht zwaar mishandeld door manager

De manager van een uitzendbureau heeft een medewerker, een arbeidsmigrant uit Roemenië, zwaar mishandeld. Dat is te zien op gelekte videobeelden in handen van het AD. De dader is behalve de leidinggevende ook de zoon van de eigenaar. Het slachtoffer en de andere Roemeense medewerkers willen niet reageren op de mishandeling.

Wie de beelden bekijkt ziet de Roemeense man voorovergebogen in een stoel zitten, terwijl de manager voor hem staat en herhaaldelijk “You make joke with me” naar hem schreeuwt. Vervolgens begint hij met zijn vuisten op de man in te beuken en trapt hem, ook tegen het hoofd. Het slachtoffer duikt ineen en probeert de stoten en trappen te ontwijken, maar heeft vanuit zijn stoel geen enkele kans. Uitzendbureau Reyhan, volgens AD ‘één van de grote uitzendbureaus in de Nederlandse vleessector’, levert onder meer personeel aan slachthuis Vion. Dat heeft de samenwerking met Reyhan direct stopgezet. Vakbond FNV deed aangifte van de mishandeling.

De eigenaar van Reyhan, tevens de vader van de dader, heeft de beelden maandag gezien. Daarop heeft hij zijn zoon ontslagen. “Wat er ook aan de mishandeling voorafging, ik kan niet accepteren wat mijn zoon heeft gedaan. Maar dit is een privékwestie, het heeft niks met mijn bedrijf te maken”, aldus Askin Reyhan. Het slachtoffer zelf is nog gewoon aan het werk. John Klijn van vakbond FNV vraagt zich af of dat vrijwillig is. Reyhan zegt dat het slachtoffer in een dronken bui een buurvrouw heeft lastiggevallen en dat zijn zoon mogelijk zo agressief werd omdat het bedrijf onder een vergrootglas ligt vanwege eerdere incidenten met medewerkers.

De vakbond zet vraagtekens bij het verhaal van Reyhan en heeft melding gemaakt van de mishandeling bij de inspectie SZW, die vervolgens de melding doorgaf aan de politie. Die doet onderzoek naar het gebeuren. Het lijkt daarbij lastig om het werkelijke verhaal boven tafel te krijgen, aangezien de Roemeense gemeenschap binnen Reyhan weigert te praten. Het is bij lange na niet de eerste keer dat het uitzendbureau negatief in het nieuws komt. In 2018 werden twee Roemeense werknemers van het uitzendbureau door vier mannen in elkaar geslagen en uit huis gezet na onenigheid met het bedrijf. In Gelderland loopt een rechtszaak tegen Reyhan nadat bij een inspectie in een van de woningen waar medewerkers verblijven, maar liefst 22 bedden werden aangetroffen.

De beelden zijn te zien op de site van het AD. Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.