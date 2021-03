Roep om onderzoek naar klachten seksueel misbruik door PVV-Kamerlid Dion Graus

GroenLinks-leider Jesse Klaver steunt de eis van fractiegenoot Kathalijne Buitenweg die pleit voor een onderzoek naar de gedragingen van Dion Graus. De ex-vrouw van het PVV-Kamerlid beschuldigt hem ervan haar tegen haar zin onder meer tot seks met zijn beveiligers te hebben aangezet. Graus ‘betaalde’ op die manier voor de beveiliging die hem escorteerde bij bezoeken in het land, onthulde NRC twee weken geleden. De politicus wilde zo tijdens bezoeken duidelijk maken dat hij ernstig bedreigd werd. Volgens justitie was daar geen sprake van.

Basis voor het artikel in NRC is het een dossier dat door de Rijksrecherche wordt onderzocht. Daarbij worden onder meer deskundigen op het gebied van mensenhandel ingezet om te achterhalen of er sprake is geweest van crimineel misbruik.

“Welk signaal geven wij aan de rest van Nederland als wij niet opkomen voor het slachtoffer? Ik vind dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer om te onderzoeken of het slachtoffer voldoende is gehoord, en of er voldoende onderzoek naar is gedaan,” verklaarde Klaver bij Buitenhof. Hij wil dat het presidium van de Tweede Kamer naar de zaak gaat kijken.

Wilders haalt zijn schouders op over de beschuldigingen aan het adres van zijn nummer 13 op de kandidatenlijst. De NOS schrijft:

Volgens hem heeft hij Graus gevraagd wat er allemaal van waar is, en antwoordde die dat hij het niet gedaan heeft. En gelukkig is Nederland een land waarin je ervan mag uitgaan dat iemand onschuldig is als er geen bewijs en veroordeling is, aldus Wilders. Wilders zei verder dat hij de ex-vrouw van Graus er niet naar gevraagd heeft, maar dat zij hem wel een mail heeft gestuurd waarin staat dat ze niets met de berichtgeving van NRC te maken heeft.

De vrouw in kwestie werkt als fractie-assistent van de PVV in de Tweede Kamer.

Na de onthullingen in NRC is het opmerkelijk stil gebleven. Een groep van twintig prominente vrouwen, waaronder schrijfster Saskia Noort, presentatrice Nadia Moussaid, columniste Sheila Sitalsing, presentatrice Floortje Dessing, columniste Ionica Smeets en kunstenares Tinkebell, lanceerden daarom dit weekend een actie onder de noemer #stopdestilte. In een verklaring voor de actie, waarmee ze geld in willen zamelen ter juridische ondersteuning van de ex-vrouw, stellen ze onder meer:

Wij lazen dit verhaal met grote afschuw. Het is bekend dat twee eerdere exen van Graus ook al tevergeefs aangifte tegen hem deden. Beide zaken werden geseponeerd. Echter, een aantal jaren later is de toenmalig Officier van Justitie hier op teruggekomen. De zaak van Graus’ tweede ex bleek door een fout te zijn afgewezen: er was wel degelijk voldoende bewijs. Maar helaas, de zaak was toen inmiddels verjaard. Er is niets meer mee gedaan. De aantijgingen nu zijn zo ernstig, dat wij vinden dat Joyce op zijn minst door een topadvocaat en de beste deskundigen bijgestaan zou moeten worden. Omdat wij er zeker van willen zijn, dat als Dion Graus zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachtingen en mensenhandel, de rechter hem hier ook voor kan veroordelen. Daarom starten wij vandaag een crowdfunding . Voor forensisch onderzoek en juridische bijstand.

De oproep is ondertekend door: Marion Bloem, Aaf Brandt Corstius, Airco Caravan, Zjos Dekker, Caro Derkx, Floortje Dessing, Hanneke Groenteman, Maria van der Heijden, Eva Hoeke, Xaviera Hollander, Qeaux Qeaux Joans, Lize Korpershoek, Nadia Moussaid, Marian Mudder, Saskia Noort, Nazmiye Oral, Devika Partiman, Aafke Romeijn, Ionica Smeets, Sheila Sitalsing, Tinkebell, Elfie Tromp, Emine Uğur, Ebru Umar.

cc-foto: Roel Wijnants