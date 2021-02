Roep om vaccinatiepaspoort zwelt aan

EU-leiders overleggen donderdag over de invoering van een vaccinatiepaspoort. Met name zuidelijke EU-lidstaten als Spanje en Griekenland die voor hun inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het toerisme, zijn voor.

Ook de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en Manfred Weber, leider van de christendemocratische fractie in het Europarlement, zien een vaccinatiepaspoort wel zitten. In een interview met Deutsche Welle stelt Weber voor om mensen een certificaat te verstrekken als ze hun prik krijgen.

Certificaten waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt, moeten het mogelijk maken om weer te reizen én om het virusgevaar binnen de perken te houden, zo is het idee. Eind vorig jaar voorspelde Alan Joyce, directeur van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas, al dat je in de toekomst alleen nog maar kunt vliegen als je bent ingeënt.

De roep om een vaccinatiepaspoort valt niet los te zien van het toenemende besef dat we misschien wel nooit meer van het coronavirus af zullen komen. Of zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel afgelopen zondag in het Catshuis zei: “We moeten leren leven met dit virus, het blijft.”

Frankrijk en Duitsland blijven vooralsnog sceptisch over de invoering van een inentingscertificaat. Volgens die landen staat zo’n paspoort op gespannen voet met de vrijheid van burgers om zelf te beslissen of ze zich willen laten vaccineren. De kans bestaat immers dat je zonder inenting straks bepaalde landen niet meer binnenkomt.

De Tweede Kamer is in meerderheid tegen een indirecte vaccinatieplicht. De VVD staat wel open voor maatregelen die nadelig kunnen uitpakken voor mensen die zich niet laten inenten. “Ik ben bereid er een indirecte vaccinatieplicht van te maken. Dat als je je niet laat vaccineren, het consequenties heeft”, zei VVD-Kamerlid Hayke Veldman vorig jaar.

De Spaanse regio Galicië gaat alvast een stapje verder. Daar heeft het regionale bestuur besloten om inentingen verplicht te stellen. Inwoners die niet ingaan op de vaccinatie-uitnodiging, kunnen een boete van 1.000 tot 3.000 euro krijgen. Als mensen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, kan die boete zelfs oplopen tot 60.000 euro.

In de rest van Spanje is vaccinatie niet verplicht. Wel houdt het ministerie van Volksgezondheid bij wie zich niet laat inenten.