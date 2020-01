Roger Federer probeert kritiek Greta Thunberg van zich af te slaan

Roger Federer heeft gereageerd op kritiek van Greta Thunberg over zijn rol als ambassadeur voor Credit Suisse. Ze veroordeelt de promotiefunctie van de tennisser wegens de investeringen van de Zwitserse bank in fossiele brandstoffen. Sinds 2016 heeft Credit Suisse 15 miljard dollar verstrekt aan fossiele energie-bedrijven. Activisten lanceerden op Twitter de hashtag #Rogerwakeupnow in de hoop Federer wakker te schudden.

Thunberg heeft de steun van veel klimaatactivisten. Twaalf demonstranten stonden in Zwitserland voor de rechter omdat ze weigerden een boete te betalen voor het spelen van tennis in een Credit Suisse filiaal in 2018. Ze voerden de stunt uit om aandacht te vragen voor de sponsoring van Federer door een bank die nauwe banden heeft met de fossiele industrie.

@rogerfederer Actions speak louder than words. Saying you support climate activists and take climate change seriously is one thing but so long as you take money from @CreditSuisse this looks like hypocrisy to us #wakeuproger — Chris Jones Harris (@christophharris) January 12, 2020

Dit weekend is de tennisspeler aanwezig bij een benefiet voor hulp bij de Australische bosbrandenramp. Hij bracht een voorzichtig geformuleerde verklaring uit waarin hij Credit Suisse niet bekritiseerde. “Ik neem de gevolgen en dreiging van klimaatverandering zeer serieus, vooral omdat mijn familie en ik aankomen in Australië te midden van verwoesting door de bosbranden”, zei Federer in zijn verklaring.

Be interesting to see if this is the end of the matter. Suspect the “squeaky clean” Federer will have to do more than express climate concern #wakeuproger https://t.co/juJzJbytNp — Andrew Child (@andrewjchild) January 12, 2020

Hij zegt dankbaar te zijn voor jonge klimaatactivisten die stimuleren het eigen gedrag te onderzoeken, ernaar te handelen en te zoeken naar innovatieve oplossingen. “We zijn het aan hen en onszelf verplicht om te luisteren. Ik waardeer het herinnerd te worden aan mijn verantwoordelijkheid als individu, sporter en ondernemer. Ik ben toegewijd om deze bevoorrechte positie te gebruiken om zulke belangrijke kwesties met mijn sponsors te bespreken.”

Naast Federer kwam ook Credit Suisse onder flinke druk te staan. Toch blijft de Zwitserse bank de fossiele industrie – en de uitbreiding ervan – ondersteunen. Eerder heeft de bank beweerd de klimaatovereenkomst van Parijs te zullen steunen en niet meer te zullen investeren in fossiele brandstoffen.