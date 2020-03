Rokers zijn ook schadelijk als ze niet aan het roken zijn

De lichamen en kledingstukken van rokers geven zoveel schadelijke stoffen af dat ze een bedreiging vormen voor de gezondheid van niet-rokers. Onderzoekers schatten dat deze zogeheten ‘derdehands rook’ tussen de vijf en zestig procent van de gezondheidsklachten van niet-rokers veroorzaakt, afhankelijk van de omstandigheden.

Om de schadelijke uitstoot van niet-rokende rokers te meten werd vier dagen lang de luchtkwaliteit gemeten in een Duitse bioscoop waar roken niet is toegestaan. De zaal wordt gezuiverd met gefilterde buitenlucht. Er werden in de zaallucht maar liefst 35 schadelijke stoffen aangetroffen die afkomstig zijn van tabaksrook, waaronder bijvoorbeeld het giftige formaldehyde. Dat de stoffen afkomstig waren van de bezoekers en niet uit andere bronnen, kon opgemaakt worden uit het feit dat de concentraties toenamen zo gauw het publiek de zaal betrad. Bij familiefilms was de stijging minder sterk. De meeste schadelijke stoffen werden aangetroffen bij het publiek van 18+ films.

Dr Drew Gentner, een van de onderzoekers aan de Yale University, zegt in The Guardian: “Dit vertegenwoordigt een aanzienlijk maar slecht begrepen gezondheidsrisico voor niet-rokers en is een bron voor schadelijke chemische stoffen binnenshuis.” Volgens de onderzoekers staat een bezoeker in de bioscoop bloot aan een hoeveelheid schadelijke stoffen die overeenkomt met de tweedehands rook van een tot tien sigaretten.

Volgens de Britse prof John Britton van het UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies bevestigt het onderzoek wat iedere niet-roker al gewoon ruikt: dat rokers giftige stoffen uitdampen, ook als ze niet aan het roken zijn.

cc-foto: Netun Lima/Universo Produção