Rolling Stones-drummer Charlie Watts (80) overleden

Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones, is overleden. Dat heeft een woordvoerder van de legendarische rockband laten weten. Het bericht komt een paar weken nadat de band al bekendmaakte dat Watts vanwege gezondheidsredenen niet met de Stones mee zou gaan op een nieuwe toernee. Watts overleed in een ziekenhuis in Londen, hij werd 80 jaar oud.

Watts maakte sinds 1963 deel uit van de Rolling Stones, nadat Mick Jagger en Keith Richards hem een jaar eerder hadden zien optreden met zijn toenmalige band Blues Incorporated. Vanaf het debuutalbum The Rolling Stones uit 1964 was Watts de vaste drummer van de band die in 1989 werd opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. In 2016 zette muziekblad Rolling Stone (niet vernoemd naar de band) hem op plek 12 van hun ranglijst van 100 beste drummers aller tijden.