Rotterdam heeft nog geen uitslag: zoektocht naar stemmentellers

De verkiezingsresultaten van Rotterdam zijn donderdag aan het eind van de middag nog altijd niet bekend. De stad is nog op zoek naar stemmentellers, meldt het AD. Via groepschats en uitzendbureaus worden jongeren benaderd met de vraag om te komen helpen tellen in Ahoy. De stemmentellers kunnen honderd euro verdienen als ze tot 22:00 uur vanavond willen werken.

Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb ontkent dat er sprake is van een chaos, wel dat handelingen voor het tellen van de formulieren tegenvallen. Vanwege de grote stemformulieren en te kleine stembureaus moesten 70 stembussen eerst naar Ahoy worden vervoerd en de stembureauleden erachteraan rijden.

Volgens de gemeente zijn er onder meer stemmentellers uitgevallen door een positieve coronatest. Rotterdam verwacht desalniettemin dat het gaat lukken om de uitslag donderdag nog bekend te maken.