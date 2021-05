Rotterdam is klaar met getreuzel rijk, neemt schulden toeslagenouders over

Rotterdam neemt komende week de schulden over van inwoners die slachtoffer zijn geworden in het toeslagenschandaal. Volgens de gemeente duurt het te lang voordat het rijk de problemen oplost, meldt de NOS.

”Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten, is onacceptabel”, zegt de Rotterdamse wethouder schuldenaanpak Michiel Grauss (ChristenUnie/SGP). (…) “We weten dat ze gedupeerd zijn, dat ze recht hebben op 30.000 compensatiegeld en ze zitten al in een lopende regeling. Dus we hoeven niet meer van alles te regelen met de schuldeisers, die afspraken zijn allemaal al gemaakt.”

Binnen enkele dagen hoopt Rotterdam de eerste vijftig toeslagenouders uit de brand te helpen. Het gaat om mensen die nu in de schuldhulpverlening zitten. Zij krijgen een brief waarin staat dat ze schuldenvrij zijn. De gemeente verwacht dat er uiteindelijk 250 tot 400 Rotterdammers in aanmerking zullen komen voor hulp van de stad.

