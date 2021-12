Rotterdam neemt ex-fractievoorzitter PVV Nissewaard op de korrel

Waar woont Peter van der Velden, die in 2018 als fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad van Nissewaard kwam? In Spijkenisse (dat onderdeel is van Nissewaard) of in Rotterdam? De gemeente Rotterdam vermoedt dat Van der Velden bij zijn vriendin in Hoogvliet (in Rotterdam) woont en wil dat het raadslid nog deze week zijn telefoongegevens en bankafschriften overlegt, meldt Rijnmond.

Van der Velden, die zich met een fractiegenoot in 2019 afscheidde van de PVV en verderging als Volkspartij Nissewaard (nu Belang van Nissewaard), vindt het een heksenjacht. Ambtenaren gingen onder meer langs bij de buren van zijn vriendin. “Voor mijn vriendin en mijn zoon is het geen pretje dat ze hierbij nodeloos worden betrokken. We worden in een kwaad daglicht geplaatst.”

Vorig jaar startte de gemeente Nissewaard ook al een adresonderzoek naar Van der Velden, omdat een raadslid ingezetene moet zijn van de gemeente hij actief is. Van der Veldens voormalige partij, de PVV, had bij de burgemeester van Nissewaard aan de bel getrokken. “Wij kregen zoveel signalen, die moesten wij wel doorgeven”, aldus Anita Verweij, fractievoorzitter van de PVV Nissewaard.

Van der Velden vindt het nieuwe onderzoek te ver gaan. “Ik heb een huurhuis en betaal mijn belasting. Mijn vriendin heeft een koophuis en betaalt haar zaken. We hebben geen toeslag, niets. Wat is daar mis mee?” Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt dat het Rotterdamse onderzoek ongebruikelijk is. “Wij kennen geen gevallen dat er door andere gemeenten een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd bij relaties van een raadslid.”