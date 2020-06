Rotterdam wordt feller op racisme na klacht Leefbaar over Black Lives Matter

Leefbaar Rotterdam had een raadsdebat aangevraagd over het verloop van de Black Lives Matter demonstratie vorige week woensdag waar tussen de vijf- en tienduizend deelnemers op afkwamen. Die demonstratie werd ongeveer een kwartier voor het geplande einde op last van de politie afgebroken omdat er in de directe omgeving van het podium te weinig afstand werd gehouden. Het debat kwam er maar de uitkomst was een andere dan de broederpartij van Forum voor Democratie voor ogen had.

Burgemeester Aboutaleb ontkende dat de opzet van de gemeente was mislukt. “De voorbereiding was goed. Veel mensen hielden voldoende afstand, alleen rond podium stonden mensen te dicht op elkaar. Er was ruimte genoeg,” vat Rijnmond samen. Wel stelde hij dat bij een volgende demonstratie nog beter voor spreiding zou worden gezorgd. Ook acht hij het mogelijk dat er een ponton wordt geregeld zodat de sprekers het publiek vanaf het water kunnen toespreken.

Rijnmond meldt:

Wethouder Wijbenga van handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven gaf samen met een groot aantal anderen te willen kijken naar maatregelen die nog eens bovenop de huidige aanpak van racisme en discriminatie kunnen komen. “Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop we aangifte kunnen doen of de manier waarin het onderwijs ermee omgaat”, aldus Wijbenga.

NIDA wilde weten waarom de burgemeester verstek had laten gaan terwijl hij bij de solidariteitsdemonstratie voor Charlie Hebdo wel een speech hield. Aboutaleb gaf als verklaring dat die bijeenkomst door de gemeente zelf was georganiseerd. “Een burgemeester doet niet mee aan demonstratie waar hij vergunning voor heeft gegeven.”

Woensdag debatteerde de gemeenteraad van Amsterdam op verzoek van Forum voor Democratie over de Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Pogingen van die partij en de VVD om burgemeester Halsema in moeilijkheden te brengen mislukten grandioos.