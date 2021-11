Zware ongeregeldheden bij Rotterdams protest tegen coronamaatregelen

Een protest vrijdagavond op de Rotterdamse Coolsingel tegen de coronamaatregelen is uit de hand gelopen. Dat blijkt uit video’s die via sociale media worden verspreid. Volgens ooggetuigen zou de politie hebben geschoten. Er is zeker een man gewond geraakt.

Demonstranten steken vuurwerk af en belagen de politie. In Bulgersteyn, een zijstraat van de Coolsingel, is zeker een politieauto in brand gestoken. De ME moet de brandweer beschermen.

Politiewagens fikken uit in Rotterdam. pic.twitter.com/29BmU4dYvV — Bob van Keulen (@BobHGL) November 19, 2021

De NS heeft het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal stilgelegd vanwege de rellen.

Van en naar Rotterdam: geen treinen door inzet politie. https://t.co/axyyfHaEPO #Rtd — NS online (@NS_online) November 19, 2021

Volgens Rijnmond is een camerajournalist aangevallen. Hij is geslagen en zijn camera is vernield. De regionale zender meldt dat de relschoppers behoren tot Protestgroep Feyenoord City en Dockers United. Ook de rechtsextremisten van Rotterdam in Opstand zijn vrijdagavond aanwezig.