Rotterdamse agenten stuurden racistische appjes na moord op scholiere

Vijf Rotterdamse agenten die vorige maand zijn berispt vanwege het versturen van racistische berichten, blijken ook discriminerende berichten te hebben verstuurd over de moord op Hümeyra Ergincanli. Dit 16-jarige meisje werd in 2018 bij haar school vermoord door de 32-jarige Bekir E. die haar stalkte. NRC Handelsblad meldt:

In de zogeheten Jan Smit appgroep zouden agenten van het politiebureau Marconiplein – de school staat in het gebied van dit bureau – over deze moord hebben geappt. „Weer een Turk minder”, was een van de berichten.