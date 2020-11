Rotterdamse docent ondergedoken na bedreigingen om cartoon

Een docent van het Rotterdamse Emmauscollege is ondergedoken nadat hij werd bedreigd vanwege een spotprent. Dat meldt NRC. Dat gebeurde wrang genoeg maandag, nadat de school stilstond bij de moord op de Franse docent Samuel Paty. Die werd vorige maand onthoofd door een extremistische moslim vanwege het tonen van een spotprent van de profeet Mohammed.

De spotprent van de Rotterdamse docent was er niet eens een van de profeet, maar nota bene van een jihadist. De cartoon hing in het lokaal van de man op een bord met andere afbeeldingen die hij in zijn lessen gebruikt om filosofische gesprekken te voeren. Het gaat om een tekening van Joep Bertrams waarop een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt te zien is, die zijn tong uitsteekt naar de jihadist die hem heeft onthoofd.

Maandag stapte een paar islamitische meisjes het lokaal van de man binnen en eisten dat hij de tekening zou weghalen. Volgens de leerlingen maakte de docent zich schuldig aan ‘godslastering’. Ook andere docenten probeerden uit te leggen dat de tekening juist een jihadist laat zien, maar het lukte niet de meisjes te overtuigen. De cartoon werd alsnog verwijderd, maar een foto van het prikbord verscheen later op Instagram waar die breed gedeeld wordt. Er werd onder meer op gereageerd met: “Als dit niet heel snel weg wordt gehaald, dan gaan we dit anders aanpakken”.

De politie laat weten dat er ook rechtstreeks bedreigingen richting de docent zijn geuit, die inmiddels is ondergedoken. Ook andere docenten van de school voelen zich er niet meer veilig. De rector heeft namens de school aangifte gedaan van bedreiging en ouders zijn per brief geïnformeerd. De leerlingen die verantwoordelijk zijn voor de bedreigingen, gaan wel gewoon weer naar school, schrijft NRC.

Beeld: Google Streetview