‘Rotterdamse politie gewelddadig en racistisch bij ontruiming park’

De Rotterdamse politie heeft afgelopen weekend bij de verwijdering van zwarte bezoekers uit het Roel Langerakpark geweld gebruikt, zich racistisch uitgelaten en een 23-jarige vrouw gearresteerd. Dat schrijft de gearresteerde vrouw, de Rotterdamse Gail Charmaine, op Facebook. Charmaine moest een nacht in de cel doorbrengen.

Bij haar arrestatie werd ze naar eigen zeggen tegen de grond gewerkt, terwijl ze meewerkte. “Geboeid werd ik naar het politiebusje gebracht en uit het zicht in een ander politiebusje gesleurd. Meteen werd er naar mijn keel gegrepen. Een andere agent komt erbij en zet zijn hand ook op mijn keel. Hij duwt met zijn andere hand mijn gezicht tegen het raam.”

Tegen haar zusje en nichten die het park eveneens moesten verlaten, zou de politie eveneens “grof geweld” hebben gebruikt. “Mijn nicht wordt meerdere malen op de grond geduwd en geschopt.” Ook zouden de agenten zich racistisch hebben uitgelaten. Het ging daarbij volgens Charmaine om opmerkingen als “opkankeren aap”.

In een verklaring stelt de politie Rotterdam dat er “informatie was dat het te druk en te onrustig was” in het Langerakpark. Daarom werd besloten tot ontruiming.

De meeste mensen hadden hier ook begrip voor en verlieten het park zonder al te veel rumoer te veroorzaken. Helaas verliet niet iedereen het park vanzelf en keerden sommige mensen zich tegen de aanwezige agenten. Er zijn daarvoor aanhoudingen geweest. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt gekeken naar eventuele verdere vervolging. Tegelijkertijd evalueren we ook ons eigen optreden. Ook beelden en verhalen op social media nemen we daarin mee. We kijken naar de volledige context en ons optreden daarin.

Charmaine roept getuigen via Facebook op om haar een privébericht te sturen. Lees haar complete relaas hieronder:

Foto: Google Maps