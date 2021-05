Rotterdamse politie opnieuw in opspraak wegens geweld, agent maakt excuses

Een agent van de Rotterdamse politie heeft excuses aangeboden aan een 17-jarige jongen die door hem is mishandeld. De agent spreekt zelf van “buitenproportioneel” geweld. Het voorval waarvan videobeelden circuleren op sociale media deed zich op de avond van Bevrijdingsdag voor aan de Crooswijksebocht. Een groep jongeren verzamelde zich rond een auto met een muziekinstallatie. De politie sommeerde de muziek uit te zetten maar daar werd volgens de agenten geen gehoor aan gegeven. Daarop werden arrestaties uitgevoerd die weer tot protesten leidden. De politie stelt in een verklaring.

Eén van de aanhoudingen op de Zaagmolenstraat betreft een 17-jarige jongen uit Utrecht die zich bemoeide met een andere aanhouding en door een agent werd geduwd en in zijn gezicht werd geslagen. De agent in kwestie heeft de dag erna, samen met zijn leidinggevende, contact gezocht met de jongen. Hij zegt te fel te hebben gereageerd en noemt de klap die hij had gegeven ‘buitenproportioneel’. Hij heeft de jongen daarvoor zijn excuses aangeboden. Iedere politiemedewerker die geweld toepast, moet dit melden bij zijn leidinggevende. Het gebruikte geweld zal beoordeeld en besproken worden. De zaak tegen de jongen, die voor belediging was aangehouden, is geseponeerd.