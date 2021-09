Rotterdamse studenten staken opleiding door grote woningnood

De woningnood is voor studenten in Rotterdam zo hoog, dat velen van hen geen stek kunnen vinden. Reden voor een deel van hen om zelfs helemaal met hun studie te stoppen. Vooral uitwisselingsstudenten hebben een probleem. De Hogeschool Rotterdam heeft docenten en medewerkers opgeroepen een student in huis te nemen, dat meldt het AD.

Hoewel de wooncrisis urgenter is voor uitwisselingsstudenten, is het tekort aan betaalbare kamers voelbaar over de hele linie. Zo maakt jongerenhuisvester Stadswonen duidelijk dat er ongeveer 6.000 studenten reageren op zo’n 2.000 beschikbare kamers. Oftewel, zeker 4.000 mensen vangen bot. Gevreesd wordt dat dit aantal alleen nog maar op zal lopen.

Het AD schrijft:

Bij het internationale loket van de Hogeschool Rotterdam komen meerdere meldingen binnen van zogeheten short-stay [insternationale, red.] studenten die moeite hebben met het vinden van betaalbare woningen. Als ‘tijdelijke oplossing’ ziet de instelling geen andere oplossing dan docenten en medewerkers op te roepen om onderdak te bieden aan studenten die in woningnood zijn. En eigenlijk wil de hogeschool die oproep doen aan álle Rotterdammers.

De Hogeschool laat weten dat in elk geval zo’n 400 internationale studenten dakloos is, waardoor een deel de studie dreigt te staken. Hoe groot het probleem onder niet-internationale studenten is, is bij de Hogeschool niet duidelijk. Volgens een woordvoerder omdat het doorgaans om eerstejaars studenten gaat, die hun woningnood nog niet aankaarten bij de opleiding.