Rouwstoet doelwit van vuurwerkafstekers

In Ede hebben vuurwerkafstekers op Oudejaarsdag een rouwstoet belaagd. De getroffen begrafenisondernemer, Van de Weerd Uitvaartzorg, schrijft op Facebook dat de stoet die stapvoets op weg was naar de begraafplaats werd bekogeld met vuurwerk. Zowel de lijkwagen als de uitvaartleider die voor de auto uit liep waren doelwit van de jongeren. Dat schrijft het bedrijf op Facebook.

De uitvaartleider schrok enorm van het geweld maar besloot de daders aan te spreken. “Ik heb ze respect gevraagd voor de rouwstoet, en gevraagd hoe zij het zouden vinden als zij iemand moesten verliezen en als dan de rouwstoet bekogeld zou worden met vuurwerk.” De jongeren reageerden amper maar staakten het vuurwerkgeweld wel.

Dit was bij familie van ons. Triest dat de moraal in Nederland zover is weggezakt! https://t.co/YbDbOOegPO

— fredrutgers (@fredrutgers) January 2, 2020