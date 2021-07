RS-virus brengt Amsterdamse ziekenhuizen in de problemen

Het RS-virus, dat met name bij kinderen tot twee jaar tot ernstige ademhalingsproblemen kan leiden, bezorgt de ziekenhuizen in de regio-Amsterdam de nodige hoofdbrekens, meldt Het Parool. Ongeveer 40 procent van de kinderen op de intensive care van het Emma Kinderziekenhuis ligt daar nu vanwege een besmetting met het RS-virus.

De kinderafdelingen in de ziekenhuizen in de regio Amsterdam liggen zo vol met patiënten die besmet zijn met het RS-virus, dat geplande, niet urgente operaties bij andere kinderen moeten worden uitgesteld. Ook op de ic’s liggen veel meer kinderen met dit virus dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Omdat de meeste coronamaatregelen zijn losgelaten, krijgen ook andere luchtweginfecties weer een kans. Vorige maand leidde het RS-virus al tot problemen in en om Rotterdam.

Elders op de wereld zorgt het RS-virus eveneens voor problemen. Zo stromen ook in Nieuw-Zeeland de ziekenhuizen weer vol met kinderen die ziek zijn geworden door het virus. Artsen spreken daar van een ‘immuniteitsschuld’: zonder de maatregelen tegen corona zouden meer kinderen in de afgelopen jaren na een besmetting immuniteit hebben opgebouwd tegen het virus.

Maatregelen tegen corona voorkomen niet alleen coronabesmettingen maar ook andere infecties. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom er deze winter voor het eerst geen griepepidemie was in Nederland. De social distancing-maatregelen hadden ook tot gevolg dat er veel minder kinkhoest voorkwam dan in voorgaande jaren.