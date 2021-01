Rudy Giuliani aangeklaagd voor 1,3 miljard om bizarre verkiezingsleugens

Rudy Giuliani wordt aangeklaagd voor maar liefst 1,3 miljard dollar door Dominion, het bedrijf dat in de Verenigde Staten de stemmachines levert. Volgens Dominion heeft Giuliani geprobeerd de naam van het bedrijf aan te tasten met leugens over stemfraude waar Dominion een actieve rol in zou hebben gespeeld.

Dominion zou in handen zijn van Venezolaanse communisten. Medewerkers van het bedrijf zouden de stemcomputers zo hebben geprogrammeerd dat stemmen voor Donald Trump automatisch werden omgezet in stemmen voor Joe Biden. Leugens die op geen enkele wijze ook maar in de buurt komen van de werkelijkheid, maar die Giuliani – als Trumps adviseur en persoonlijke advocaat – tot in den treure bleef herhalen.

De rechtszaak die Dominion nu heeft aangespannen, is gebaseerd op uitspraken van Giuliani in meer dan 50 hoorzittingen, tweets, podcastafleveringen en verschillende media-optredens. Eerder als had Dominion een dwangbevel laten uitvaardigen om Giuliani ermee op te laten houden, maar dat gaf de advocaat geen gehoor aan.

In de aanklacht schrijft Dominion:

Als gevolg van de lasterlijke leugens die Giuliani verspreidde – in overleg met andere gelijkgestemde bondgenoten en mediakanalen die vastbesloten waren een vals vooropgezet verhaal over de verkiezingen van 2020 te verspreiden – zijn zowel de oprichter als medewerkers van Dominion lastiggevallen en met de dood bedreigd, en Dominion zelf heeft ongekende en onherstelbare schade geleden.

Het is niet de enige rechtszaak die Dominion heeft aangespannen.Ook tegen een andere oud-advocaat van Donald Trump loopt een zaak, namelijk Sidney Powell. Die werd in november door Trump ontslagen omdat haar bizarre leugens en complottheorieën zelfs Trump te ver gingen. Zo beweerde zij in een rechtszaal dat er een staatsgreep gepland werd door Venezolaanse socialisten in samenwerking met Donald Trump. Beschuldigingen die min of meer ook de rest van het Trump-kamp werden geuit, behalve daadwerkelijk in een rechtszaal waar de sancties op zulke leugens beduidend zwaarder zijn.