Ruim dertig migranten verdronken in Kanaal: ‘Dodelijkste ongeluk ooit’

In het Kanaal zijn nabij de kust van Calais meer dan dertig migranten verdronken, nadat hun boot op weg naar Engeland kapseisde. Volgens de Franse autoriteiten gaat het om ‘het dodelijkste incident ooit’ in het water tussen beide landen. Vermoedelijk loopt het aantal doden nog op.

Een visser ontdekte woensdagmiddag lichamen in het water voor de kust van Calais. De kustwacht kon vervolgens een aantal mensen levend uit het water halen, maar zeker 33 mensen zijn verdronken. Onder hen ook vijf vrouwen en een klein meisje, zo liet de Franse minister van Binnenlandse Zaken woensdagavond weten. In elk geval een persoon is nog vermist, maar de Franse autoriteiten sluiten niet uit dat er nog meer vermisten zijn.

Sinds aan beide kanten van het Kanaal de controle op treinen, ferry’s en vliegtuigen zijn aangescherpt, proberen migranten en vluchtelingen in toenemende mate zelf de gevaarlijke route over het water te maken. Dit jaar alleen al waagden ruim 25.000 mensen op deze manier de oversteek van Frankrijk naar Engeland, een verdrievoudiging van het jaar ervoor.

De Britse premier Boris Johnson zei in een reactie ‘geschrokken en verdrietig’ te zijn om het dodelijke ongeluk. Volgens hem laat dit zien dat de grote operatie om vluchtelingen en migranten ervan te weerhouden de oversteek te maken, ‘niet genoeg’ is. Volgens Johnson moet er een nog duidelijker signaal worden afgegeven aan smokkelbendes ‘dat hun verdienmodel niet werkt’. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin sprak ondertussen van ‘een verschrikkelijke situatie voor Frankrijk, voor Europa en voor de mensheid om deze mensen op zee te zien omkomen door het werk van mensensmokkelaars’.