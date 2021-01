Ruim een half miljoen Nederlanders kan pas later worden ingeënt tegen het coronavirus dan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maandag beloofde in zijn brief aan de Tweede Kamer. De minister blijkt te optimistisch zijn geweest over de levertijd van het vaccin van het Duitse bedrijf Curec, zo meldt de NOS.

De Jonge liet de Kamer maandag weten dat hij voor eind maart zeker 8 miljoen vaccins, van verschillende producenten, verwachtte. Daarbij rekende hij ook op 600.000 doses van Curec. Dat vaccin is echter nog niet goedgekeurd door Europese medicijnautoriteit EMA, dat gebeurt pas in april. Dit was al bekend toen De Jonge de Kamer inlichtte. De minister beloofde voor het tweede kwartaal zelfs 1,6 miljoen doses Curec, maar volgens het bedrijf is die planning nog helemaal niet gemaakt. Het is dus volstrekt onduidelijk waar minister De Jonge zijn optimisme op baseert.

Curec is niet het enige vaccin dat niet zo snel arriveert als De Jonge de Kamer verzekerde. Ook de 500.000 vaccins van Pfizer-BioNTech die volgens de minister in maart beschikbaar zijn, blijken een loze belofte. Pfizer zelf zegt op zijn vroegst pas in april te kunnen leveren, een woordvoerder van de Europese Commissie denkt dat het zelfs pas in juli van dit jaar zal zijn. En ook het Franse Sanofi-vaccin is minder snel beschikbaar dan De Jonge beloofde. Dat wordt niet in juli tot september, zoals de minister de Kamer voorhield, maar op zijn vroegst in oktober. Ook dat was maandag al bekend, want Sanofi deelde zelf half december mee dat er vertraging was vanwege slechte eerste testresultaten.

Afgelopen week kwam de Tweede Kamer terug van reces om met minister De Jonge en premier Rutte te debatteren over de coronacrisis. Daarin werd de minister van Volksgezondheid het vuur aan de schenen gelegd. Volgens de Kamer is De Jonge verantwoordelijk voor het falende coronabeleid, onder andere vanwege de uitermate traag op gang komende vaccinatiecampagne. De oppositie twijfelde hardop aan het functioneren van Hugo de Jonge, maar Rutte liet weten geen reden te zien zijn minister van Volksgezondheid te vervangen.