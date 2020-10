‘Ruim half miljoen Nederlanders op IC als virus zijn gang kan gaan’

Viroloog Alex Friedrich heeft zich deze week tijdens een lezing uitgesproken tegen het opbouwen van groepsimmuniteit door het virus vrij spel te geven. Volgens Friedrich zal dergelijk beleid ertoe leiden dat twee miljoen Nederlanders in het ziekenhuis belanden en 510.000 mensen moeten worden opgenomen op de intensive care, meldt de Groninger Internet Courant.

Als het virus ongestoord kan rondgaan in Nederland, verwacht de UMCG-viroloog dat er 170.000 mensen aan Covid-19 overlijden. “De methode om niks te doen en mensen weerstand op te laten bouwen is onaanvaardbaar”, aldus Friedrich.

Hij meent dat alle inspanningen erop gericht moeten zijn om het virus net zolang in te dammen tot er een vaccin is. Friedrich waarschuwt dat dat nog wel even kan duren. “Ik denk dat we er nog wel een jaar, of anderhalf mee te maken blijven krijgen.”

Voor de mensen die het nieuwe virus met een griepje vergelijken had hij ook een duidelijke boodschap: “Het sars-coronavirus is tien tot zestien keer erger dan griep qua overlijden en ziekenhuisopnames.”

De UMCG-viroloog had het tijdens de eerste golf opvallend vaak bij het juiste eind. Zo waarschuwde hij eind februari, nog voordat de eerste besmetting werd vastgesteld, al dat het virus rondging in Nederland. Ook koos hij ervoor om veel testen uit te voeren in Groningen. Daarmee ging hij tegen het RIVM-advies van destijds in.

