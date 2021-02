Ruim helft Haagse verhuurmakelaars discrimineert op afkomst en geaardheid

Meer dan de helft van de verhuurmakelaars in de regio Den Haag is bereid te discrimineren op basis van afkomst of seksuele geaardheid. Dat schrijft Nu.nl na een onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag. Het rapport werd dinsdag gepresenteerd.

Onderzoeks- en adviesbureau RIGO belde vijftig verhuurmakelaars met de vraag of ze ervoor konden zorgen dat er ‘geen allochtone mensen of mensen met een homoseksuele geaardheid’ in de te verhuren woning terecht kwamen. 22 benaderde makelaars zeiden niet mee te willen werken aan de discriminatie, de rest antwoordde in twee categoriën: “natuurlijk, daar kunnen we voor zorgen”, en “het mag eigenlijk niet, maar…”

RIGO bekeek daarnaast advertenties voor te huur staande woningen via Funda en stuurde naar 500 verhuurders een mystery mail. Ook daaruit blijkt dat mensen met een migratie-achtergrond en homoseksuele koppels worden benadeeld.

Lees hier het hele rapport.

cc-foto: Roel Wijnants