Run op prikafspraken na verbod op drank en drugs zonder vaccinatiebewijs

Sinds in de Canadese provincie Quebec een vaccinatiebewijs nodig is om alcohol en wiet te kopen, is het aantal afspraken voor een eerste coronavaccinatie met 400 procent toegenomen. Dat meldt de New York Daily News.

Tot nu toe werden er zo’n 1.500 afspraken per dag gemaakt, maar nadat afgelopen week de nieuwe maatregel werd aangekondigd, steeg dat aantal naar 6.000. Tijdens de persconferentie waarin de maatregel werd aangekondigd, liet gezondheidsminister Christian Dubé weten: ‘Als ongevaccineerden er niet blij mee zijn, is er een simpele oplossing voorhanden. Laat je vaccineren. Het is gratis.’

In Quebec was het al nodig om een vaccinatiebewijs te tonen in zorgfaciliteiten, binnensportlocaties, bioscopen, cafés en restaurants. Vanaf 18 januari komen daar dus plekken bij waar alcohol en marihuana verkocht wordt.