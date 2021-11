Run op zelftests

Bij de ‘intelligente’ lockdown was het wc-papier, bij de ‘avondlockdown’ zijn het zelftests. Omroep Gelderland meldt dat de thuistesten voor corona op veel plaatsen zijn uitverkocht. Verscheidene winkels hebben quota ingesteld, zoals die eerder in de pandemie ook al werden ingesteld voor pijnstillers.

Vanuit heel de provincie krijgen we signalen dat de testen in winkels zijn uitverkocht. De vraag naar de testen is inderdaad ‘onvoorstelbaar’, geeft een woordvoerder van Kruidvat vrijdagochtend aan. “We verkopen ze sinds april, maar we zitten nu echt op een piek.”