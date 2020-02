Rusland bemoeit zich weer met Amerikaanse presidentsverkiezingen

Amerikaanse veiligheidsdiensten waarschuwen dat Rusland opnieuw de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeert te beïnvloeden – om Trump aan de macht te houden, schrijft The New York Times.

Leden van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden ontvingen de waarschuwing vorige week donderdag tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de geheime diensten. The New York Times meldt dat 5 anonieme bronnen in Washington dit bevestigen. Op welke wijze het Kremlin de stembusgang probeert te beïnvloeden, is volgens de inlichtingencommissie niet bekend. Trump zou woedend hebben gereageerd op het nieuws en zou bang zijn dat de Democraten deze informatie tegen hem zullen gebruiken, aldus The New York Times.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!

Woensdag werd baas van de inlichtingendiensten, Joseph Maguire de laan uitgestuurd en vervangen door Richard Grennell, de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland en tevens grote Trump-fan. De president bedankte zijn oud-inlichtingenchef voor zijn “fantastische werk”.

Vanuit het Democratische kamp klinkt kritiek op de aanstelling van Grennell, omdat hij weinig tot geen ervaring heeft binnen de inlichtingenwereld. Bovendien wekt het bericht over de Russische bemoeizucht volgens Democratische afgevaardigden de schijn dat Trump pogingen tot buitenlandse inmenging niet serieus aanpakt. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zag haar kans schoon en twitterde dat ‘Amerikaanse kiezers de Amerikaanse verkiezingen moeten beslissen, niet Vladimir Poetin.’

In een tweet op donderdagavond schreef Adam Schiff dat het erop lijkt dat Trump “opnieuw onze inspanningen om buitenlandse bemoeienis te stoppen in gevaar bracht” met zijn bezwaren tegen de briefing.

We count on the intelligence community to inform Congress of any threat of foreign interference in our elections.

If reports are true and the President is interfering with that, he is again jeopardizing our efforts to stop foreign meddling.

Exactly as we warned he would do. https://t.co/viSBlnA1nb

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 21, 2020